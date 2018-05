Zidane lascia il Real Madrid - Casemiro l'unico a cambiare dal 2016

© foto di J.M.Colomo

Squadra che vince non si cambia. Anzi, in realtà sì, ma solo cedendo i calciatori che non sono titolari. Il vecchio adagio è stato confermato da Zinedine Zidane che, da gennaio 2016 a maggio 2018 ha cambiato, realmente, solo un giocatore. Fuori Pepe, per fine contratto, dentro Casemiro, brasiliano che ha dato un nuovo equilibrio al centrocampo del Real Madrid.

Di fatto è stato davvero l'unico cambio, perché al posto di Pepe è stato inserito Varane, che già nella sfida contro il Deportivo La Coruna era presente avendo sostituito Sergio Ramos. Casemiro ha quindi preso il posto di Bale, comunque decisivo nella sfida contro il Liverpool da subentrante. Per il resto Isco è scalato in avanti, giocando da trequartista dietro Benzema e CR7.

DEPORTIVO LA CORUNA-REAL MADRID 0-5

Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo - sostituzione: Varane

REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1

Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo - sostituzione: Bale