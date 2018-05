Zidane lascia il Real Madrid - La rivoluzione Blanca: via Ronaldo, in Kane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo la questione Zinedine Zidane a tenere banco in casa Real Madrid. Come è ovvio che sia, dopo il segnale arrivato da Cristiano Ronaldo sabato, il saluto all'allenatore è un lampo a ciel sereno che racconterà di una rivoluzione oramai imminente. Nessuno è al sicuro, nei Galacticos, da Bale a Modric, da Navas a Benzema.

Se dovesse arrivare Pochettino, tra l'altro, potrebbero arrivare due altri grandi campioni. Da Harry Kane, vero grande obiettivo dei Blancos soprattutto per avere un Galacticos nuovo da presentare alla stampa, a Christian Eriksen, danese ed erede di Michael Laudrup, trascinatore della nazionale fino ai prossimi europei. Ovviamente sono scelte per rivoluzionare una squadra che ha bisogno di un restyling evidente, un gruppo iper vincente ma che è, oramai, al capolinea per una questione di età (e forse anche di motivazioni). Cambiare per vincere, e dominare, di nuovo. Anche se solo una squadra, in Europa, può vincere la Champions League.