Zidane lascia il Real Madrid - Tutto su Pochettino. Le alternative

Mauricio Pochettino è il primo nome nella short list del Real Madrid per sostituire Zinedine Zidane. Il francese ha deciso di lasciare i Galacticos, mentre Florentino Perez vuole affidare la panchina al tecnico del Tottenham. Da parte loro, gli inglesi smentiscono con forza il possibile addio del proprio allenatore, dall'altra c'è una clausola, nel contratto appena firmato fino al 30 giugno del 2023, per liberarsi in caso di chiamata da parte del club del Santiago Bernabeu.

Insomma, Pochettino è il primo e quasi unico nome per il Real Madrid. Le alternative? Si parla di Guti, ex centrocampista, un profilo che assomiglia molto a quello di Zizou, perché ha lavorato nel settore giovanile blanco sin dal suo ritiro. Poi Joachim Low, che però ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno del 2022 solamente qualche giorno fa. Roberto Carlos appare defilato, mentre il più semplice da raggiungere è Antonio Conte, che si libererà dal Chelsea nelle prossime ore.

E se, alla fine, Pochettino dovesse andare al Real Madrid, potrebbe esserci Luis Enrique per il Tottenham.