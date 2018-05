Zidane lascia il Real Madrid - Un trofeo ogni 98 giorni

© foto di Imago/Image Sport

È incredibile il ruolino di Zinedine Zidane al Real Madrid. I Blancos hanno vinto le ultime 3 edizioni di Champions League, arrivando alla tredicesima coppa dalle grandi orecchie, dopo un periodo non proprio semplicissimo, dal 2002 al 2014. Ancelotti ha dato l'impronta, Zidane è riuscito a gestire i migliori calciatori del globo, trovando la pietra angolare in Cristiano Ronaldo, campione infinito che ha trascinato la squadra per anni, togliendo dal mazzo, di volta in volta, altri giocatori incredibili. Da Sergio Ramos a Casemiro, passando per Modric, Asensio o Bale.

Il palmares, dal 4 di gennaio del 2016, momento in cui Zidane è subentrato a Rafa Benitez, recita: 3 Champions League - di fila - due Supercoppa UEFA e due Mondiali per Club. Meno vincente in Spagna, con una Supercoppa Spagnola e una Liga. Il momento difficile di quest'anno, con il campionato in bilico tra il terzo e il quarto posto, ha rischiato di mettere in discussione Zizou, vincendo poi nell'ultimo atto di Kiev la "solita" Coppa Campioni.