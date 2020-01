Zidane libera Mariano Diaz: "Qui non ha minutaggio, è un problema"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Getafe, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche della situazione di Mariano Diaz e Brahim Diaz, attaccanti inutilizzati che già a gennaio cercheranno una nuova sistemazione per tornare protagonisti lontano dal Bernabéu: "Se partiranno entrambi, non credo che arriverà nessuno per sostituirli. Abbiamo giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui e si allenano, poi da oggi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose. Vedremo...". Mariano Diaz, obiettivo della Roma per il ruolo di vice-Dzeko, non ha collezionato neanche una presenza coi blancos in questa prima parte di stagione.