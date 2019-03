Zidane-Lopetegui-Solari: confronto impietoso, il francese "doppia" l'ex ct

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

149 partite da allenatore e una media punti pazzesca ben superiore ai 2 punti, (2.30 per l'esattezza), ma soprattutto nove trofei tra cui l'undicesima, la dodicesima e la tredicesima Champions League, il trofeo più ambito per tutti i club del mondo e quello più amato in assoluto da Florentino Perez. Zinedine Zidane torna al Real scommettendo forte su sé stesso, visto che fare meglio della sua prima avventura alla Casa Blanca, non sarà facile. Forse è meglio dire che sarà una impresa, ma chi se non lui può provare a realizzarla?

Migliorare i numeri di Julen Lopetegui invece non sarà affatto difficile: in 14 partite il suo Real Madrid non ha tenuto neanche la linea di galleggiamento, con sei vittorie, due pareggi e sei pesantissime sconfitte, tra cui il Clasico contro il Barcellona (manita per 5-1).

Sensibilmente migliori quelli di Santiago Solari, che lascia il Real dopo 28 partite da allenatore con 2 punti di media assoluta: un cammino che ha avuto almeno il merito di riportare le merengues in posizioni più consone al proprio lignaggio. Fatale all'Indiecito è stata la clamorosa eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale, particolarmente bruciante per la figuraccia del Bernabeu al cospetto dell'Ajax.