Zidane, niente romanticismi. "Ultima di Buffon in CL? Io penso a passare"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Niente romanticismi per Zinedine Zidane. Comprensibili, chiaramente, visto che ZZ pensa soltanto al passaggio alle semifinali di Champions League e non alla possibile ultima di Gianluigi Buffon nella massima competizione continentale, in caso di possibile eliminazione domani sera al Santiago Bernabeu. "È' una grandissima persona ma vogliamo eliminare la Juventus. Non so cosa succederà con Gigi, quel che ha fatto e quello che è resta grande come lui e non cambierà nulla in quel che ha raggiunto".