Zidane pensa solo al Real Madrid, per ora. E con la Juve può fare 100

“Io sulla panchina della Juve? Mai dire mai, ma ora sto bene al Real”. Con questo pensiero breve ma incisivo Zinedine Zidane ha liquidato ieri la domanda sul suo possibile futuro in bianconero. Una risposta scontata ma neanche troppo, visto che comunque il francese ha lasciato la porta aperta. E dire che in poco più di due anni le cose sono cambiate parecchio… Quando a inizio 2016 Florentino Perez lo scelse per la panchina del Santiago Bernabeu in tanti storsero la bocca. Oggi invece gli viene chiesto se allenerebbe la Juventus. Merito dei risultati, straordinari, raggiunti nelle 136 partite alla guida dei Blancos. 136 gare che sono valse due Champions e la possibilità di giocarsi pure la terza. In totale 99 successi, 23 pareggi e 14 sconfitte. Numeri di spessore, che rendono giustizia al suo accostamento eventuale alla panchina bianconera. Ma che per ora testimoniano solo e soltanto il grande lavoro svolto al Real Madrid. Dove Zizou vuol per ora restare, dove Zizou proverà a scrivere la storia una volta di più.