Zidane-Real Madrid, come rovinare in pochi mesi un rapporto

© foto di Imago/Image Sport

Tornato come salvatore della patria, Zinedine Zidane si è ritrovato suo malgrado nel tritacarne Real Madrid in una stagione iniziata male e proseguita peggio. E le recenti frizioni con Florentino Pérez hanno resto clamorosamente meno stabile una panchina che doveva essere saldissima.

A marzo il tecnico francese aveva raccolto la sfida, arrivando al capezzale di una squadra che aveva cambiato ben due allenatori. Sembrava diretto verso la Juventus, Pérez gli ha dato praticamente carta bianca per il mercato estivo: via Bale, anzitutto. E dentro Hazard. E altri acquisti galacticos mantenendo i big, alcuni dei quali tornati sui propri passi al ritorno in panchina di Zizou. Su tutti Raphael Varane, che aveva ritenuto concluso il suo ciclo con i blancos dopo 8 anni. Pérez, al contrario, era favorevole alla sua cessione dato l'acquisto di Eder Militao. Ed ecco le prime frizioni con Zidane aggravate da un finale di stagione pessimo. A oggi il tecnico delle tre Champions consecutive resterà in sella ma le premesse non sono delle migliori.