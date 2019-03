Zidane: "Ritorno CR7? E' la storia del Real, ma ora non è il momento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cosa e quanto cambiare, a partire dal prossimo anno? Il 'neo' tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha detto la sua nella conferenza stampa di presentazione, rispondendo anche ad una domanda sull'eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo dopo il suo: "Vediamo, sicuramente qualcosa dovremo cambiare il prossimo anno. Ma ci sarà tempo per parlarne e per valutare ciò che dovrà essere fatto. Ma oggi non è questo il problema. Mancano 11 partite e dobbiamo finire bene il campionato. Io voglio bene a questo club ed eccomi qua. Un ritorno di Ronaldo dopo il mio? Non è un tema oggi. Ora mancano 11 partite e pensiamo a queste. Il resto lo vedremo in futuro. Tutti sappiamo cosa è Cristiano per questo club, è la storia del Real Madrid. E' stato uno dei migliori ma oggi non si parla di lui".