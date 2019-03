Zidane ruba la scena a Simeone. Il Cholo glissa sulla domanda

Fonte: Inviato a Torino

Zinedine Zidane ruba la scena a Diego Simeone e Massimiliano Allegri. Alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, l’attenzione della stampa spagnola e non solo è stata pressoché monopolizzata dal ritorno sulla panchina del Real del tecnico francese. Tanto da “invadere” anche la sala stampa dell’Allianz Stadium, ove però il Cholo ha preferito glissare: “Con tutto il rispetto per Zidane, non credo che sia pertinente parlare di Zidane ora. E lo dico, ripeto, col massimo rispetto per lui”.