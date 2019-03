Zidane sfida la Juve: il Real Madrid irrompe su Ndombele

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zinedine Zidane sfida la Jvuentus per un obiettivo di mercato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Tanguy Ndombélé, centrocampista classe '96 del Lione da tempo nel mirino dei bianconeri. Contatti positivi per Paratici&co, l'irruzione delle merengues può ovviamente cambiare le carte in tavola. Sfida economica, con il club francese che chiede 90 milioni di euro ma potrebbe chiudere a 70, sfida di carisma: da un lato Zizou, dall'altro CR7. Gli assi nella manica di Juve e Real hanno i volti dei due fuoriclasse, tra campo e panchina.