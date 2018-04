Zidane spiazza tutti. Allegri no

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di J.M.Colomo

La scelta più clamorosa di Real Madrid-Juventus è Gareth Bale dal primo minuto con Karim Benzema fuori. Fuori l'ex compagno di Gonzalo Higuain ma pure la sua nemesi nelle Merengues. Fuori il giocatore che più di ogni altro ha permesso a Cristiano Ronaldo di ritagliarsi il nuovo ruolo e spazio. È' questa la scelta più sorprendente degli undici della partita di questa sera, della missione impossibile della Juventus dove invece Massimiliano Allegri, stavolta, decide di non spiazzare nessuno. Di affidarsi alle sue antiche garanzie, a Mario Mandzukic, al fisico e alla sua forza. 4-4-2 con Douglas Costa e Matuidi esterni o 4-3-3 col croato e lil sudamericano ali, è solo questione didascalica e di fasi di gioco. Juan Guillermo Cuadrado, va in panchina, pronto a spaccare la partita in corsa. Se ce ne sarà l'opportunità.