Zidane su Hakimi: "È ancora un nostro giocatore ma le cose possono cambiare presto"

Giornata di conferenza stampa per Zinedine Zidane, alla vigilia della sfida contro il Getafe. Una vittoria può consentire al suo Real di portare a quattro le lunghezze di vantaggio sul Barcellona: "Sono orgoglioso di ciò che i giocatori hanno fatto finora, perché non era facile. Restano da giocare sei finali e proveremo a fare del nostro meglio per vincere. Stiamo bene Ma questo non significa nulla".

Il vantaggio in classifica: "Noi pensiamo solo a vincere sempre, l'importante è farsi trovare pronti. Oggi siamo a un punto di distanza e dovremo sempre ripetercelo. Abbiamo vinto cinque partite, ma dobbiamo continuare su questa strada".

La partenza di Achraf: "È ancora un nostro giocatore. Ci sono due cose da valutare: la parte economica e la parte sportiva. Non è il caso di parlarne, anche se le cose potrebbero cambiare presto. Domani abbiamo una partita ed è ciò che mi interessa. Non sto dicendo che non sono interessato alla situazione di Achraf, ma riguarda il club e vedremo cosa accadrà. Esiste la società, il giocatore e l'allenatore. Ci sono cose che vengono decise e tutte e tre le parti sono importanti".

Le parole di James: "Dice la verità, vuole giocare di più ed è normale. Lo capisco. Si sta allenando e continueremo fino alla fine a gestirlo in questo modo".