Zidane torna su Real-Juve: "E' una vergogna, assurdo si parli di furto"

© foto di J.M.Colomo

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla così della gara di mercoledì contro la Juventus: "E' una vergogna, sono molto deluso per quello che si è detto su di noi, di un furto, di un certo tipo di accuse. Non posso credere che la gente dica certe cose. Lo 0-3 della Juve? Mi ha sorpreso, ma è la bellezza del calcio. Non pensavo potesse accadere e invece è successo, a volte va bene a te e altre volte no. Quando non segni le occasioni a disposizione, entra in gioco l'ansia, ma è normale, sono le emozioni. Buffon? Quello che ha detto ha detto, è un 'caldo' e accettiamo le sue sensazioni. Ma noi abbiamo meritato di passare, questo è quello che mi interessa. Quello che stiamo facendo disturba, ma nessuno cambierà la storia di questo club, che è il migliore e non mi pare normale tutto quello che si è creato dopo quel rigore. Anche se la Juve ha fatto una buona partita, ma noi siamo in semifinale".