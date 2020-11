Zidane torna sulla vittoria con l'Inter: "Primi 25' fenomenali, potevamo fare anche più di due gol"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con l'Alavés, mister Zinedine Zidane è tornato anche sulla vittoria convincente (2-0) ottenuta in Champions League a San Siro contro l'Inter mercoledì scorso: "La squadra ha approcciato e interpretato veramente bene questa partita. Sapevamo di dover fare bene e ci siamo riusciti, i nostri primi 25 minuti di gioco sono stati fenomenali. Poi abbiamo giocato in superiorità numerica, ma a volte questo può anche ritorcertisi contro. Siamo restati ancora più concentrati e alla fine non abbiamo rischiato niente, questa è la strada giusta. Con l'Inter avremmo potuto segnare anche più di due gol. Vincere a Milano è stata una liberazione? Era una finale e l'abbiamo vinta, questo però non cambia niente", le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid