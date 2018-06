Zidane via da Madrid e la Juve piomba su Kovacic

© foto di J.M.Colomo

Dopo Emre Can la Juventus vuole mettere a segno un altro colpo di alto livello per il suo centrocampo. Le attenzioni dei bianconeri, secondo quanto riportato da La Stampa, sono tutte per Mateo Kovacic, ex Inter da tre anni al Real Madrid. Con l'addio ai Blancos di Zinedine Zidane, principale sponsor del croato a Madrid, per la Juve la strada si è fatta maggiormente percorribile nonostante la richiesta da 70 milioni di euro fatta pervenire.