© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli in vantaggio al 63' contro la Juventus. Tiro dalla destra di Insigne non respinto alla perfezione da Szczesny e Zielinski è stato il più lesto a respingere la palla in rete, con Cuadrado rimasto colpevolmente fermo a guardare. Si sblocca dunque la partita al San Paolo.