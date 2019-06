Zielinski: "Chiamata di Sarri per andare alla Juve? Non rispondo..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chiamata di Sarri per portarmi con lui alla Juventus? Io non rispondo alla chiamata...". E' la battuta con cui Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ai taccuini del quotidiano polacco 'Sportowefakty' ha liquidato la possibilità di un suo trasferimento a Torino insieme al suo ex allenatore. "Non c'è nulla su cui riflettere. Dovesse andare, mi piacerebbe vincere contro di lui".

Zielinski s'è poi soffermato sulla sua avventura partenopea: "Carlo Ancelotti nell'ultima stagione mi ha dato molto. Ha cambiato la mia posizione in campo e gli devo davvero tanto".