© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Nel secondo tempo non siamo entrati con la testa giusta, era difficile perché l'Empoli si è difeso bene. Arsenal in testa? No, sicuramente no. Non so cosa sia successo, è mancata concentrazione, ma a noi non può succedere perché siamo una grande squadra. A tratti abbiamo fatto vedere buone cose ma questo non basta, non possiamo perdere queste partite. A Roma abbiamo dimostrato che la squadra sta bene. Sono mancate un paio di cose, da domani lavoreremo duro per essere pronti. Il gol? Non ho esultato, c'è affetto e torno sempre volentieri, ho avuto anni bellissimi qui ad Empoli. Peccato per la sconfitta, complimenti a loro".