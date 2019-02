Zielinski e il Napoli senza gol: "È un periodo storto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Napoli a secco. Contro il Torino, i partenopei hanno nuovamente palesato evidente difficoltà a trovare la via del gol. Ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli il centrocampista polacco Piotr Zielinski: "È un periodo storto sotto porta, la palla non entra, ma noi dobbiamo continuare a creare occasioni e non soffrire dietro. Peccato per questo pareggio perché meritavamo di vincere. Ci sono momenti in cui ti gira tutto bene, in cui segniamo ad ogni palla gol, mentre in questi giorni la palla non vuole proprio entrare. Speriamo che dalla prossima partita la fortuna sarà con noi e ricominceremo a segnare. Noi col Torino abbiamo concesso un paio di ripartenze che non dovevamo, questo è stato un difetto. Ma per il resto siamo rimasti sempre lucidi, abbiamo giocato con qualità ed è mancato soltanto il gol".

Sull'Europa League: "Noi pensiamo sia a campionato che Europa League. Noi non possiamo rallentare in A perché dietro spingono, poi il giovedì pensiamo all'Europa League. Vogliamo fare bene in entrambe le competizioni".