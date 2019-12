Zielinski e Koulibaly antieroi, Milik implacabile. I voti di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meret 6 - Tiene in partita i suoi con la parata di istinto puro sulla conclusione di Gervinho, non può nulla sulle conclusioni di Kulusevski e dell'ivoriano, che decide la gara.

Di Lorenzo 5,5 - Passo indietro rispetto al Genk: attacca lo spazio con poca convinzione e non riesce mai a frenare Gervinho quando lo punta.

Koulibaly 4,5 - Tre minuti devastanti per il Napoli e per sè stesso: prima di uscire per infortunio, cicca l'intervento lanciando Kulusevski in porta ed è 0-1. Dal 4' Luperto 6,5 - Buona prova per il centrale, che fisicamente si fa rispettare e tiene botta sulla rivelazione Kulusevski, ma anche su Cornelius nei 10 minuti in cui si "incrociano".

Manolas 6 - Tiene bene su Gervinho nello stretto, ma si fa trovare fuori posizione sul contropiede che decide la sfida in favore dei ducali.

Mario Rui 6 - Tra i più positivi anche nella deludente prima frazione del Napoli. Nella ripresa continua a spingere pur difettando, e non poco, nella precisione dei cross.

Fabian Ruiz 5 - Ennesima prova molto deludente per il gioiello iberico, lontano parente del miglior giocatore dello scorso Europeo Under 21:

Allan 5 - Perde nettamente il duello con Brugman e in generale non sembra mai a suo agio nel ruolo di perno centrale del gioco azzurro. Dal 63' Mertens 6,5 - Entra e scodella la palla del pari a Milik, confermando il gran feeling messo in mostra contro il Genk.

Zielinski 4,5 - Hernani gli concede tanto spazio inizialmente ma lo sfrutta poco e male. Nella ripresa macchia irrimediabilmente la sua prova con la palla persa, più fallo tattico non riuscito, che manda Gervinho-Kulusevski in porta.

Callejon 5 - Gagliolo gli si stampa addosso e per lo spagnolo è un'altra serata difficile: il feeling coi compagni non è più quello di sei mesi fa, tante incomprensioni causano diversi palloni persi.

Milik 7 - Manda in porta Insigne e tiene in apprensione costante i due centrali ducali, chiamando anche Sepe al doppio decisivo intervento. Su di lui si può contare, non c'è alcun dubbio in proposito.

Insigne 5 - Ha voglia di spaccare tutto e a volte esagera: una bella punizione e un clamoroso errore sotto porta nei suoi 78 minuti, ma in generale non la prova che il San Paolo e Gattuso si aspettavano dopo la fiducia totale che gli ha dimostrato il tecnico. Dal 79' Lozano sv.