Zielinski: "I miei agenti lavorano al rinnovo, voglio vincere col Napoli"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media polacchi, soffermandosi su tanti aspetti, a cominciare dal suo futuro. Di seguito gli estratti più significativi: "I miei agenti stanno lavorando al rinnovo di contratto, ma io penso soltanto al campo. C'è stato un periodo in cui spesso pensavo al mio futuro e questo lo si rifletteva in campo e nella testa. Io a Napoli sto bene, ho altri due anni di contratto e mi piacerebbe vincere con questo club, scrivere la storia, soprattutto per i nostri tifosi che sono speciali".

E' vero che Klopp ti voleva al Liverpool? "Non ci ho mai parlato, non ho nulla da dire. Ripeto, a Napoli sto benissimo, lavoro con Ancelotti che è tra i migliori e mi fa imparare molto. Vedremo poi che succederà".

Sulla sua vita privata: "Mi piace il centro di una grande città, ma sto bene nel silenzio della mia casa, un po' fuori mano. Vivo vicino Napoli, fino a poco fa io e Laura (la compagna, ndr) non avevamo nemmeno dei vicini. Ora ci sono supermercati, pub e in cortile ho un cane che corre e il sole che splende. Cosa posso volere di più?".