Zielinski: "Il Napoli ha una rosa ampia e di qualità. Speriamo di fare cose belle quest'anno"

vedi letture

Questi 4-0 vi danno maggiore consapevolezza come vuole il mister? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che alla vigilia della decisiva sfida di Europa League contro la Real Sociedad ha risposto così: "Abbiamo fatto bene, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare belle cose quest'anno e domani ci sarà una gara importante per noi. L'abbiamo preparata bene e cercheremo di portare un risultato utile per passare".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Zielinski