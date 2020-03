Zielinski in stallo, Callejon ai titoli di coda. Le due pratiche spinose del Napoli di De Laurentiis

vedi letture

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Napoli, ad esempio, sciolto il nodo-Mertens (manca solo l’ufficialità per il prolungamento), De Laurentiis ha in agenda altre pratiche spinose. Il veterano Callejon appare ai titoli di coda (torna in Spagna a parametro?), mentre il polacco Zielinski è in stallo: l'accordo per altri 3 anni è nell'aria, eppure lo scoglio della clausola frena tutto.