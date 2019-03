© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna , tenuta alla vigilia della sfida contro il Red Bulla Salisburgo, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski s'è così espresso sulla trattativa per il rinnovo del contratto e sul suo futuro: "Di questo si occupa il mio agente, io sto bene a Napoli e volentieri resterei altri cinque anni per dare tutto per questa squadra".