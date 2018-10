Zielinski: "Rinnovo? Napoli vuole clausola alta ma troveremo l'accordo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dai polacchi di Polsat Sport, Piotr Zielinski ha parlato della gara, ma anche del suo rinnovo in azzurro: "Neymar? Vuole sempre il pallone, ma crea vantaggi per la squadra, creando pericoli in continuazione. Sappiamo bene la sua forza, bisogna stargli dietro durante tutta la gara. Il pareggio fa male, certo, la gara ha dimostrato che non siamo inferiori al PSG, abbiamo avuto ottime possibilità di batterli. Ci aspetta la rivincita al San Paolo, e credo che li riusciremo a tenerci i tre punti. Rinnovo? I colloqui sono in corso, vediamo. Il Napoli vuole una clausola rescissoria abbastanza alta, ma penso che troveremo l'accordo".