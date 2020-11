Zielinski trequartista, Petagna davanti: Gattuso prepara il turnover di Coppa

vedi letture

Il Mattino fa il punto sulla formazione del Napoli che si opporrà a un Rijeka decimato dagli infortuni. Non ci sarà Ospina, la speranza di Gattuso è di riaverlo contro la Roma. Tanto turnover, ci sarà Zielinski trequartista con Petagna di punta, Demme e Elmas attesi per due maglie dall'inizio in mediana. Out Osimhen, difficile che ci sia anche contro la Roma, almeno dal 1'.