Ziliani sarcastico: "3-0 per la Juve e -1 al Napoli. Finalmente. Cos’era ‘sta smania di prudenza?"

vedi letture

Di seguito il commento di Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dopo la sentenza del giudice sportivo che ha inflitto lo 0-3 a tavolino al Napoli per non essere partito per Torino per la gara contro la Juventus lo scorso 4 ottobre: "3-0 per la Juve e 1 punto in meno al Napoli. Finalmente. Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie positivi, Zauli pure e l’Under in quarantena, cos’era ‘sta smania di prudenza del Napoli? Forse che adesso arriva CR7 e lo si va a prendere a Caselle con l’ambulanza?".