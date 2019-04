Ziyech sulla Juve: "Assenza Chiellini non peserà. De Ligt capitano vero"

Il talento dell'Ajax Hakim Ziyech ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro la Juventus: "Sappiamo che la Juve ha grandi giocatori per sostituire Chiellini. Potrebbe essere un vantaggio per noi, ma in realtà non lo sarà perché hanno una grande rosa che saprà sopperire alla sua assenza. De Ligt? E' uno dei più grandi talenti del mondo, migliora ogni giorno e trascina la squadra da vero capitano. Il duello tra lui e Ronaldo sarà bello, ma in generale sarà una gran bella partita".