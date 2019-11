Zoff: "La Juve può vincere la Champions, la concorrenza s'è indebolita"

© foto di Federico De Luca

Per Dino Zoff, la Juventus quest'anno ha tutte le carte in regola per vincere la Champions League. Intervenuto ai microfoni di 'Radio 2', l'ex leggenda della Nazionale - che ha difeso i pali della squadra bianconera dal 1972 al 1983 - s'è così espresso sulla squadra di Maurizio Sarri: "La Juve ha tutte le carte in regola per vincere la Champions League. Tante squadre di levatura hanno problemi. Il Bayern, il Barcellona e non solo. La concorrenza si è indebolita".