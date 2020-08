Zola: "Pirlo avrà un compito non semplice. Deve essere supportato da tutti"

L'ex calciatore, Gianfranco Zola, ha parlato a Sky Sport commentando la nuova avventura come tecnico della Juve di Andrea Pirlo: "È un compito non semplice. La Juventus chiede di vincere in un certo modo, ha le giuste risorse ma non sarà facile. La scelta del club è coraggiosa e basata sulla qualità dell'uomo. Pirlo avrà bisogno di essere supportato. Penso comunque che avrà tanto successo ma ripeto che avrà un compito non semplice".

Quanto è difficile allenare giocatori che fino a poco fa erano compagni di squadra?

"Questa cosa ve messa subito da parte. I giocatori hanno bisogno e necessità di vederlo come un allenatore e Pirlo dovrà indossare subito il suo nuovo abito. Molto dipende dall'intelligenza degli uomini".

Stupito dalla scelta della Juventus?

"Se dicessi di no direi una bugia. La cosa è affascinante, se il progetto andrà a buon fine sarà stata una grande mossa della società".