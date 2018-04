Zorya, ag. Lunin: "C'è l'Inter su di lui"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il portiere dello Zorya Luhansk, Andriy Lunin, è inseguito da molti club. A confermarlo è stato il suo agente, Irakli Khvedeliani, ai microfoni di Radio CRC."Ci sono diversi club sulle tracce di Lunin, penso anche al RB Salisburgo in Austria. Anche in Italia alcuni club hanno mostrato interesse, in passato c’era la Juventus mentre al momento ci sono Inter e Leicester sul giocatore. Non so di interessi di Napoli e Roma, ma non posso escludere contatti con il club".