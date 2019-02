© foto di Giacomo Morini

Il direttore sportivo dello Zurigo, Thomas Bickel, ha parlato ai microfoni de Il Mattino: "In casa abbiamo già battuto il Bayer Leverkusen, perché non dovremmo riuscirci con il Napoli? È una consevolezza che nasce dalla nostra filosofia: il collettivo viene sempre prima del singolo, tra i dirigenti come tra i calciatori. So bene che nel doppio confronto abbiamo solo una piccola chance, soprattutto per il ritorno al San Paolo. Ma il nostro obiettivo è lottare al tavolo delle grandi con la forza dei nostri giovani. Vogliamo provare a dare fastidio alle big come il Napoli. Insigne e Koulibaly sono i due calciatori che preferisco".