Zurigo, pass per i 16esimi in scioltezza. Ma il Napoli è di un altro livello

In Svizzera la situazione è la stessa che in Italia: c'è la squadra che domina (lo Young Boys nel caso del torneo elvetico) e gli altri a lottare per altro. Questo permette a una squadra come lo Zurigo di concentrarsi maggiormente sull'Europa e il quarto posto nella Super League gli permetterà di giocare in coppa con massima serenità.

Nella conferenza stampa pre-Cagliari Carlo Ancelotti ha annunciato che questo Napoli punterà deciso a vincere l'Europa League. Era ora, aggiungiamo. Perché una squadra che nella sua storia ha vinto solo un trofeo internazionale, peraltro nel 1989, non può permettersi di snobbare l'Europa minore come successo più volte in passato. La mentalità vincente passa anche attraverso tornei come questo.

Il percorso in Europa dello Zurigo

Qualificazione arrivata in anticipo in un girone non certo difficile ma che la vedeva una spanna sotto il Ludogorets. Giochi di fatto chiusi dopo il girone d'andata che aveva visto gli elvetici a punteggio pieno

AEK Larnaca-Zurigo 0-1

Zurigo-Ludogorets 1-0

Zurigo-Leverkusen 3-2

Leverkusen-Zurigo 1-0

Zurigo-AEK Larnaca 1-2

Ludogorets-Zurigo 1-1

Il percorso in Europa del Napoli

Fuori solo per la differenza reti. Un'altra beffa per una squadra che conobbe l'incredibile eliminazione con 12 punti nel girone 5 anni fa. A conti fatti si paga il gol subito contro lo Stella Rossa, in una partita che era già in tasca.

Stella Rossa-Napoli 0-0

Napoli-Liverpool 1-0

PSG-Napoli 2-2

Napoli-PSG 1-1

Napoli-Stella Rossa 3-1

Liverpool-Napoli 1-0

La stella dello Zurigo - Benjamin Kololli

Nazionale kosovaro, 26 anni, è fra i migliori marcatori della squadra (solo la punta Odey ha fatto meglio) nonostante sia un esterno di centrocampo. Curioso il modo in cui si è fatto conoscere in Europa: dopo il rigore trasformato contro l'AEK Larnaca nel festeggiare è caduto su un fossato.

La stella del Napoli - Lorenzo Insigne

Carlo Ancelotti l'ha avvicinato alla porta e Lorenzo il Magnifico ringrazia. Già 10 gol all'attivo, senza dimenticare il contributo notevole a livello di assist. Gol pesanti in coppa finora e la speranza è che la fame sia la stessa anche in Europa League.

L'undici tipo dello Zurigo

4-2-3-1 è il modulo adottato da Ludovic Magnin, che in alternativa va anche sul 4-4-2 come nell'ultimo incontro di coppa.

Brecher; Ruegg, Maxso, Bangura, Modou; Kryeziu, Palsson; Winter, Marchesano, Kololli; Odey.

L'undici tipo del Napoli

A differenza del predecessore Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti alterna molto i suoi uomini e fin qui ha anche cambiato più volte modulo. Dal 4-3-3 delle prime partite, al 4-2-3-1 fino all'attuale 4-4-2 che garantisce equilibrio ed esalta maggiormente le caratteristiche di Marek Hamsik dopo il tentativo di dargli la cabina di regia dopo la partenza di Jorginho.

Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Hamsik, Allan, Ruiz; Mertens, Insigne.

Percentuali passaggio del turno: Zurigo 10% - Napoli 90%