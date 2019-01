Zurkowski parla da viola: "C'era la Juve, ma Fiorentina mi voleva da anni"

Fonte: weszlo.com

Szymon Zurkowski parla già da giocatore della Fiorentina. Il centrocampista polacco del Górnik Zabrze, bloccato dai viola per la prossima estate, ha raccontato così la trattativa che lo porterà a Firenze dalla prossima stagione: "In questi giorni mi sono allenato in pace, tutto è stato fatto dal mio agente e dal club. In passato c'era già stata una proposta viola finita lì, ma al trasferimento a Firenze ci ho sempre pensato, e non certo da turista. Sono felice che non si siano dimenticati di me e che abbiano rinnovato l'offerta. Il fatto che la squadra in questione mi interessi da tempo ha reso tutto più facile. Inoltre il mio agente ha analizzato bene le offerte avute e pensa che la Fiorentina sia una buona scelta e io condivido la sua opinione. In questo club potrò spiccare il volo".

Su Pantaleo Corvino: "No, non ho avuto ancora il piacere di sentirlo".

Sulla Juventus: "Il mio agente mi ha detto che c'è stato un contatto. Ma ho fiducia in lui e non ho interferito nella trattativa".

Sulla permanenza al Górnik fino a giugno: "Si, voglio finire qui la stagione e aiutare la squadra a uscire da una situazione difficile. Non potevo lasciarla ora che ha bisogno di me. Il mio agente lo sapeva, ed è per questo che abbiamo fatto in modo che cambiassi club solo in estate".

Su Piatek al Milan: "Super. Ho visto la foto di Krzysztof con l'asciugamano del Milan da ragazzino, quindi probabilmente ha sempre sognato di giocare in rossonero. Il mio asciugamano da ragazzo? Anche il mio era del Milan".