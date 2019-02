Zurkowski sulla Fiorentina: "In viola voglio essere deciso come Piatek"

Fonte: firenzeviola.it

Intervistato dal settimanale polacco Przeglad Sportowy, il centrocampista del Gornik Zabre Szymon Zurkowski ha parlato tra i tanti temi toccati anche del suo futuro trasferimento alla Fiorentina in estate, perfezionato nel corso di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni in salsa viola: "Non potevo lasciare il Gornik in una situazione complicata come quella attuale ed è per questo che ho deciso di trasferirmi in Italia soltanto nella prossima estate. Oltretutto mi piacerebbe imparare la lingua italiana in modo da da sapere cosa diranno nello spogliatoio i miei futuri compagni di squadra alla Fiorentina e quello che mi dirà l’allenatore: è una lingua difficile ma penso che in questi mesi riuscirò a farlo. La mia prima volta a Firenze? Ho subito sentito molto stress. Mi sono domandato se avrei superato i test medici visto che non ho mai avuto un’analisi così dettagliata e ci sono stati casi in cui il trasferimento è saltato all'ultimo perché il giocatore aveva problemi di salute. Il calcio italiano? È un calcio diverso per il quale serve un approccio diverso. Gli italiani sono molto gentili: durante i test medici l’infermiera sorrideva sempre e per fortuna tutto è andato molto bene. Gli italiani sono pazzi solo al volante, ma questo non mi infastidisce, perché mi piace guidare in quel modo. Chi mi piace dei polacchi in Italia? Piatek, lui sì che sa come si fa: anche io alla Fiorentina voglio essere un tipo deciso come lui”.