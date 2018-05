1-1 al Curi tra Perugia e Salernitana: i campani blindano la salvezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol a testa fra Perugia e Salernitana, pareggio al Curi. Si chiude infatti sull'1-1 la gara, con gol di Rosina al 20' e pareggio di Di Carmine al 50'. Qualche rammarico per gli umbri, con un super Radunovic che ha fatto la differenza per la Salernitana. Pareggio utile per entrambe, anche senza esagerare: con questo risultato il Perugia tiene cinque punti di vantaggio sul Foggia ma probabilmente dovrà accontentarsi dell'ottavo posto, mentre la Salernitana è a +7 dall'Entella 18^. Gli uomini di Colantuono in sostanza blindano la salvezza.