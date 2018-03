39 anni e non sentirli. Brienza continua a incantare ed essere decisivo

© foto di Federico Gaetano

La classe non è acqua e Franco Brienza lo sa bene. A quasi 39 anni infatti il fantasista del Bari continua a essere decisivo in un campionato difficile come quello di Serie B e pur non avendo 90 minuti nelle gambe. Nelle ultime due gare infatti il tecnico Grosso lo ha buttato nella mischia nel finale – 10 minuti contro la Pro Vercelli, 33 con lo Spezia – ottenendo il massimo dal classe '79: due gol che hanno raddrizzato due gare che si erano messe male per i pugliesi ed evitato sconfitte cocenti e pesanti per il cammino verso i play off. Lampi di classe cristallina, gol e giocate d'alta scuola, che incantano, ma lasciano anche un po' di amaro in bocca al pensiero di quello che avrebbe potuto dare al Bari, a quanto avrebbe potuto contribuire, se le primavere non fossero così tante (per un calciatore sia ben inteso) e il fisico gli permettesse di giocare sempre novanta minuti ad alti livelli. Nonostante la sua conclamata capacità di spaccare in due le gare entrando a gara in corsa però il tecnico Fabio Grosso potrebbe essere stuzzicato dall'idea di schierarlo fin dal primo minuto, anche solo per non trovarsi a dover rincorrere l'avversario nel punteggio come successo nelle ultime due gare.