7 campioni del Mondo, 1 Pallone d'Oro e Conte in panchina. La squadra storica della Serie B

Una formazione con ben sette Campioni del Mondo, un Pallone d'Oro e Antonio Conte in panchina. È la squadra storica della Serie B votata dai tifosi sui profili social della Lega Serie B in questa pausa dovuta all'Emergenza Coronavirus. Nel 4-3-3 scelto fra i pali c'è Gianluigi Buffon, difesa a quattro con Massimo Oddo (Napoli) a destra e Fabio Grosso (Perugia) a sinistra, mentre in mezzo ci sono Franco Baresi (Milan) – il più anziano dell'undici - e Marco Materazzi (Perugia). In mezzo al campo Andrea Pirlo (Brescia) con al suo fianco Gennaro Gattuso (Perugia) e Pavel Nedved (Juventus). In avanti Alessandro Del Piero (Juventus) affianca Christian Vieri (Venezia) e l'unico straniero presente, Gabriel Omar Batistuta (Fiorentina).