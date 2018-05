90' per la promozione, Parma spera nel sorpasso all'ultima curva

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il duello tra Frosinone e Parma, squadre ancora in lizza per il secondo posto in Serie B. L'ultima posizione, dopo quella dell'Empoli, in grado di regalare la promozione in A senza passare per le forche caudine dei playoff. La squadra di mister Longo ha superato di misura l'Entella, il Parma ha fatto lo stesso col Bari proseguendo dunque il duello a distanza, con i ciociari che venerdì prossimo ospiteranno il Foggia senza più obiettivi raggiungibili. Il Parma di D'Aversa, invece, sarà a La Spezia e non può fare altro che puntare ai tre punti, sperando in un risultato favorevole dallo stadio Stirpe. Il Palermo insegue a quota 68 punti, è tecnicamente ancora in gioco ma avrebbe bisogno di un miracolo per andare direttamente in Serie A: i rosanero dovrebbero vincere contro la Salernitana, sperando nei mancati successi di Parma e Frosinone. Tra sei giorni, dunque, conosceremo la squadra che accompagnerà l'Empoli direttamente nella massima categoria.