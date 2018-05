A 180 minuti dalla fine tanti testacoda che potrebbero essere decisivi

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

In Serie B la giornata che si aprirà questa sera potrebbe emettere altri verdetti importanti dopo la promozione dell'Empoli in Serie A. E questo sia in coda sia in testa in un intreccio che vedrà ben tre gare fra squadre impegnate nella corsa al secondo posto (Frosinone, Palermo e Venezia) e squadre in lotta per la salvezza (Entella, Cesena e Cremonese) senza contare due scontri diretti come Parma-Bari in alto e Pro Vercelli-Ternana in coda, con quest'ultimo che potrebbe anche certificare, in caso di segno X, la retrocessione delle due squadre in Serie C. Cremonese-Venezia, Virtus Entella-Frosinone e Palermo-Cesena, queste le tre gare che potrebbero, se non proprio decidere, quantomeno dare ulteriori indicazioni in vista di un ultimo turno che si preannuncia comunque infuocato.

Il compito più semplice sulla carta ce l'ha il Palermo, unica che gioca in casa, ma attenzione perché il Cesena ha già sgambettato Frosinone e Parma e potrebbe cercare un clamoroso tris di teste nobili per festeggiare la propria permanenza in Serie B con 90 minuti d'anticipo senza dover guardare agli altri campi. Nonostante Rino Foschi, ds dei romagnoli, non abbia mai nascosto la propria simpatia per il Palermo, sua ex squadra, nella corsa alla Serie A la formazione di Castori non stenderà certamente un tappeto rosso ai rosanero di Stellone, ma proverà a giocarsela anche per scacciare qualche sospetto che non manca mai in queste occasioni. Anche il Venezia potrebbe non avere grandi difficoltà nello superare l'ostacolo Cremonese, anche se la squadra grigiorossa viene da un lunghissimo digiuno, non è ancora aritmeticamente salva e vuole chiudere in bellezza in casa un campionato che nella sua prima parte l'aveva vista come grande rivelazione stagionale. La sfida più dura di tutte sarà quella del Frosinone che va a Chiavari contro una squadra che può solo vincere per tenersi ancora in corsa salvezza e non salutare la Serie B anticipatamente, anche se dipenderà pure dai risultati di Novara, Avellino e Ascoli, e che viene da un cambio di allenatore che potrebbe dare una scossa benefica.