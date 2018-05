A 90' dai playout. Il regolamento di Serie B per la zona salvezza

Negli ultimi 90' di stagione regolare verrà ufficializzato anche il nome della terza formazione retrocessa direttamente in Serie C. In ballo ci sono ben sette squadre (Virtus Entella, Novara, Ascoli, Avellino, Pescara, Brescia e Cesena) con due di queste che dovranno confrontarsi nel playout che sancirà la quarta retrocessa.

Per quanto riguarda il regolamento della Lega di Serie B sui playout questo prevede la disputa fra la quart’ultima e la quint’ultima (a meno che fra queste non vi siano più di quattro punti di distacco) di una doppia sfida. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Queste le date individuate dalla Lega B per la disputa dei playout:

Playout

Andata (19a vs 18a) Giovedì 24 maggio 2018 – ore 20,30

Ritorno (18a vs 19a) Giovedì 31 maggio 2018 – ore 20,30