A Crotone è festa promozione. Allo "Scida" Balata premia il club per la conquista della A

Sulle note di “W l’Italia” di Francesco De Gregori e con le immagini delle città che ospitano le 20 Società si è aperta, allo stadio Scida, la cerimonia di premiazione dell’FC Crotone, secondo classificato nel Campionato Serie BKT 2019-20.

Nel ricordo di Sergio Mascheroni, il preparatore atletico prematuramente scomparso, il Crotone ha ripercorso le vittorie in campo che hanno portato la squadra calabra alla promozione diretta nella massima Serie dopo due stagione di B.

Sul palco il protagonista di questa cavalcata, il presidente del Crotone Gianni Vrenna: “Questa promozione rappresenta non solo una vittoria della squadra ma un risultato importante per la Città e per l’intera regione Calabria. Un pensiero particolare va ai nostri tifosi che se pur non hanno potuto vivere l’emozione da protagonisti, hanno dimostrato sempre la loro fondamentale vicinanza.”

Quindi il clou della serata, la cerimonia di premiazione, con il presentatore Bruno Palermo che invita sul palco il presidente della Lega Serie B Mauro Balata il quale, dopo aver ringraziato la società pitagorica, la Città e le Istituzioni del territorio, ha ricordato l’impegno del Lega Serie B nella ripartenza a seguito del lockdown: “Abbiamo lottato tutti insieme creando un dialogo costante con il Governo, con il Comitato Scientifico e con la Federazione affinché il risultato del campionato fosse determinato esclusivamente dal risultato sportivo, meritato e conquistato sul campo e questa bellissima serata ne è la rappresentazione.”

Inizia la passerella di calciatori, staff tecnici dirigenti e collaboratori: tutti insieme sul palco delle premiazioni ricevono dal presidente Balata il trofeo riservato al secondo classificato.