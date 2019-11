A Pisa solo 700 biglietti per gli spezzini: "Di più non era possibile"

Il patron del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia spiegando, con rammarico, che ai tifosi ospiti non potranno andare più di 700 biglietti pur avendo tentato fino all’ultimo di arrivare a mille: “Per la partita contro lo Spezia potrebbe esserci un problema nel settore ospiti. In prima ipotesi si era parlato col questore di arrivare a quota mille in deroga, ma alla fine ci siamo dovuti accordare per 700 e non so se si potrà superare quella soglia. Mi auguro che i tifosi spezzini non ne abbiano a male e che non pensino che noi non vogliamo farli venire. Purtroppo giochiamo in uno stadio in costante deroga e siamo costretti a seguire quel che dicono questura, vigili del fuoco e sindaco. - continua Corrado come riporta Cittadellaspezia.com - Ho appreso venendo qui che quello contro lo Spezia è il secondo derby di Pisa e sarebbe bello che tutti quelli che vogliono partecipare lo potessero fare, ma purtroppo siamo limitati alle capienze che le istituzioni ci consentono”.