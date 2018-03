È primavera, sboccia il talento di La Gumina. E il Palermo sorride

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'aria di primavera è stata un toccasana per Antonino La Gumina, attaccante classe '96 che sta trascinando il Palermo facendo al meglio le veci di Ilija Nestorovski. Nelle ultime tre gare infatti l'enfant du pays è andato sempre a segno contribuendo alla conquista di ben sette punti e dimostrando una grande intesa con il trequartista Coronado. In tanti si attendevano che il suo talento sbocciasse e, dopo una prima parte di stagione con appena una rete all'attivo, anche a causa delle scelte del tecnico che lo ha spesso relegato in panchina schierandolo dal primo minuto solo in assenza del capitano rosanero, La Gumina ha saputo attendere il suo momento e poi sfruttare le occasioni che nell'ultimo mese il tecnico Bruno Tedino gli ha concesso. Da aggiungere allo score del calciatore c'è anche l'assist per la rete di Gnahoré nella vittoria, per 1-0, nel big match contro il Frosinone.