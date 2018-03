È un Bari da ripresa. Sono 21 i punti conquistati nei secondi tempi

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Bari di Fabio Grosso è una squadra da ripresa, allergica ai primi tempi. In 29 gare di campionato infatti i pugliesi hanno conquistato 46 punti complessivi di cui ben 21 sono arrivati nei secondi tempi riuscendo a rimontare un primo tempo chiuso sotto nel punteggio, come sottolinea La Gazzetta dello Sport - in ben 15 occasioni, più della metà delle gare giocate. Resta da capire se questi dati siano da attribuire a un approccio alla gara sbagliato o alla grande forza e tenuta mentale della squadra.