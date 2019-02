A volte ritornano. Bocalon a Venezia: "Non me ne sarei mai andato"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

A volte ritornano. E' questo il caso di Riccardo Bocalon, attaccante fresco di ritorno a Venezia dopo l'avventura fra Alessandria e Salernitana. Queste le sue parole, riportate da TrivenetoGoal.it, durante la conferenza stampa di presentazione in laguna: "Non me ne sarei mai andato, questa è casa mia e non potete immaginare quanto sia felice di essere tornato qui. Sarei rimasto qui a vita, adesso godo. Non è stato facile lasciare Salerno, una piazza che mi ha lasciato tanto e che mi ha dato tanto. Ho parlato con Zenga, ci siamo sentiti nei giorni precedenti. Quando sono tornato è come se fossi tornato a casa. Mi hanno chiamato in tantissimi, mi hanno messo un po’ di pressioni perché fino a quando non sono arrivati tutti i documenti un minimo di preoccupazione c’era. La doppietta di Portogruaro? Me la sono rivista anche stamattina, ma con questa proprietà le cose sono e saranno molto diverse. Io non me ne sarei mai andato, con tutto il rispetto per il Prato fra giocare a casa mia e andare lì non avrei avuto dubbi. Conosco Alessandro Rossi, ci ho già giocato assieme a Salerno, posso giocare con tutti davanti perché se gli attaccanti corrono non ci sono problemi di interscambiabilità. Dove può arrivare il Venezia? Intanto guardiamoci le spalle, poi si vedrà più avanti".