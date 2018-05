AAA Empoli. Ancora avanti con Andreazzoli. Giusto così

© foto di Image Sport

Mai rinnovo fu più dovuto di quello di Aurelio Andreazzoli con l'Empoli. E' questo il pensiero di molti addetti ai lavori e semplici appassionati di Serie B di fronte all'ufficialità del prolungamento del tecnico ex Roma con la società di Fabrizio Corsi. E' con l'arrivo di Andreazzoli al 'Castellani' che iniziata la clamorosa scalata di Pasqual&C. verso la Serie A. Una ascesa fatta di sedici vittorie in 23 gare, ma soprattutto senza alcuna sconfitta. Cinquantuno gol segnati (figli di un tandem Caputo-Donnarumma di altissima qualità) e appena venti incassati. Numeri questi che raccontano a chiare lettere la forza della squadra toscana, capace non solo di vincere ma anche di giocare bene. Grazie ad Andreazzoli sono esplosi calciatori come Miha Zajc, Giovanni Di Lorenzo e Ismael Bennacer. Talenti questi che il prossimo anno cercheranno di consacrarsi sul palcoscenico più grande. Ancora con Aurelio Andreazzoli. In Serie A. Com'è giusto che sia.