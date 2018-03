Abbonati al pareggio interno: Cesena, Ternana e Salernitana

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Un Cesena di pareggio. Tanta solidità interna per la squadra di Castori, che in casa perde pochissimo, ma anche troppi pareggi: come evidenziato dal Corriere di Romagna, infatti, i bianconeri tra le mura amiche hanno rimediato ben 8 pareggi. Come il Cesena, soltanto Ternana e Salernitana.